Inquadramento

Livello A: non addetti all’assistenza delle persone, con meno di 12 mesi di esperienza e che svolgono compiti generici e manuali. Nel livello A Super rientrano addetti alla compagnia come le baby sitter. L ivello B a chi ha più di 12 mesi di esperienza e svolge mansioni con specifiche capacità professionali; assistenza a persone autosufficienti per il B Super. L ivello C a chi ha competenze professionali e può lavorare in autonomia; assistenza a persone non autosufficienti senza titoli specifici per il livello Super. L ivello D: lavoratori provvisti di titoli specifici per la mansione svolta e che agiscono in totale autonomia; assistenza a persone non autosufficienti con diploma specifico per il livello Super.