«Inquietante l’esposizione del sistema finanziario cinese verso il real estate»

In piena crisi finanziaria globale lasciò Paribas Asia per Bear Stearns, poi ha lavorato a lungo – fatto insolito per uno straniero - per Citic, gigante d'investimenti pubblica di Pechino, da un anno è a Hong Kong con Vantage capital markets. Federico Bazzoni ha vissuto tutte le peggiori crisi dell'investment banking, quella attuale è una nuova sfida che parte proprio dalla Cina.

Consapevole del problema ai livelli più alti della politica, Pechino cinque mesi fa ha cercato di rimettere in riga la ...