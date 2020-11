Inquinamento, così Brescia ha eliminato 20mila caldaie

Il calore dell’acciaio

A Lonato la Feralpi recupera calore che viene utilizzato per alimentare una rete che riscalda il Comune, le scuole, le palestre e altri edifici pubblici e privati.

Attraverso gli interventi di efficienza energetica la Feralpi ricupera 2,2 milioni di chilowattora che altrimenti sarebbero stati prodotti usando combustibili fossili.

Altri interventi della società guidata dal presidente Giuseppe Pasini sono nel ricupero delle scorie nere di acciaieria, che diventano materiali inerti per prodotti di calcestruzzo o per il sottofondo delle strade. Ma più interessante ancora è l’uso delle materie plastiche irriciclabili come ingrediente per la produzione dell’acciaio.

Saper innovare

Nel Bresciano nascono storie speciali, come a Bedizzole gli impianti della Maire Tecnimont-NextChem che ricicla materiali plastici difficili come il polipropilene, il polietilene ad alta densità o l’Abs per ottenere materiali rigenerati di prima scelta. A Orzinuovi l’AB e l’olandese Stirling Cryogenics hanno creato la BioLng che produrrà metano liquido partendo dal gas ottenuto non dal metano estratto dai giacimenti bensì dal gas ottenuto da fermentazione organica. Ma a Bedizzole la Provincia ha fermato il progetto dell’A2A per un impianto di fermentazione dei rifuti organici che avrebbe prodotto metano non fossile. Grave, nella provincia che non sa più come smaltire correttamente il letame di stalle, pollai porcili industriali.