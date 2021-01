Inrev, nel 2021 previsti 64 miliardi di flussi Germania e Francia più «attraenti» di UK La pandemia non sembra scoraggiare la propensione a investire delle società immobiliari non quotate, ma si cercano opportunità più vicine (in patria o nei Paesi vicini). Allocazioni medie sotto i target. Bene residenziale, uffici e industriale/logistica (quest’ultimo è il solo segmento per cui dall’estero si guarda all’Italia)

(Pascale Gueret - stock.adobe.com)

La pandemia non sembra scoraggiare la propensione a investire delle società immobiliari non quotate, ma si cercano opportunità più vicine (in patria o nei Paesi vicini). Allocazioni medie sotto i target. Bene residenziale, uffici e industriale/logistica (quest’ultimo è il solo segmento per cui dall’estero si guarda all’Italia)

4' di lettura

Primo effetto Brexit sul Real Estate. Per la prima volta dal 2007, Germania e Francia superano Londra e UK come destinazione top degli investimenti immobiliari delle società non quotate. Dei 55,4 miliardi di euro di investimenti previsti per quest’anno, quasi la metà (26,5 miliardi di euro) sarà impegnata nel settore immobiliare europeo. All’Italia si guarderà quasi esclusivamente per gli asset industria e logistica. Gelo, per ora, in tutta Europa, sul retail. Sono i tratti distintivi del consueto...