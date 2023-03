Insediato l’Advisory Board di Luiss Business School per il Nordest

Ascolta la versione audio dell'articolo

A tre anni dall’avvio della Luiss Business School a Belluno, un nuovo passo per rendere questa iniziativa ancora più attrattiva e strategica. Si è insediato a Belluno l’Advisory Board della Luiss Business School per il Nordest, organismo che avrà il delicato compito di valorizzare e radicare l’hub veneto delle Dolomiti.

Spiega Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, associazione che per prima ha creduto nella possibilità di portare nel capoluogo dolomitico una delle più prestigiose scuole di alta formazione in Italia e nel mondo: «Il successo dei primi corsi e l’aumento continuo delle iscrizioni ci dice che è stata la scelta giusta, che il nostro territorio può competere con tutti gli altri a patto che si punti sull’eccellenza delle proposte».

Da qui la nascita dell’Advisory Board, presieduto dalla stessa Berton, e composto da nomi dell’imprenditoria e del management che supporteranno Luiss Business School nella sfida delle competenze e della crescita del capitale umano, focalizzandosi sulle necessità delle imprese del Nordest.

La presentazione ufficiale della squadra a Palazzo Bembo, sede dell’hub, con gli interventi di Luigi Abete e Raffale Oriani, rispettivamente presidente e dean della Luiss Business School.

La squadra

«Sono state scelte personalità di spicco dei vari settori in modo da avere un’ottica multidisciplinare e trasversale», rimarca Berton. «Ogni settore è strategico, soprattutto in un territorio come il nostro: il Nordest del Paese è una delle regioni più industrializzate e produttive d’Europa, ma anche una delle più turistiche. Una dimensione non deve escludere l’altra, anzi: la crescita può essere integrata e sostenibile».Sono nove i componenti del nuovo comitato: Lorraine Berton, presidente Confindustria Belluno Dolomiti, Luca Businaro, ceo Novation Tech Spa, Michela Cecotti, amministratore unico Sultan Srl, Gianni Gajo, fondatore e presidente onorario Alcedo Sgr, Alessandro Lunelli, owner and executive board member Gruppo Lunelli-Ferrari, Anna Mareschi Danieli, executive board member Danieli Group, Giulio Mosetti, fondatore Studio legale Mosetti Compagnone, Paolo Possamai, consulente strategico per le relazioni istituzionali Banca Finint, Carlotta Vazzoler, human research manager Albergo San Clemente Palace Kempinski Venice.

Le competenze

«Si tratta di una squadra di altissimo livello che ci aiuterà a tracciare e anticipare i fabbisogni di formazione delle nostre aziende. Sono certa che, assieme, faremo un lungo percorso. Una prima tappa è costituita dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, evento che dobbiamo programmare in ogni dettaglio, partendo proprio dalla creazione e dall’aggiornamento di nuove competenze. Solo con proposte credibili e competitive, riusciremo a intercettare i migliori talenti, di cui il Nordest – e in particolare la nostra montagna – hanno bisogno per guardare al futuro», conclude Berton.

«Ci tengo ad esprimere il mio personale ringraziamento e quello della Luiss Business School ai membri dell'Advisory Board, ed in particolare alla presidente Maria Lorraine Berton, per l'impegno che metteranno nel veicolare i valori e le attività della Scuola e dell’Hub di Belluno – dichiara Luigi Abete, presidente della Luiss Business School -. Inaugurammo questa sede a gennaio 2020, pochi giorni prima che si abbattesse sull'Europa la pandemia. Oggi, ripartiamo, resilienti, nel percorso che vede la Luiss Business School radicarsi ulteriormente nel territorio, proponendosi come luogo di formazione di eccellenza per contribuire alla crescita del tessuto manageriale e imprenditoriale ed allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle aziende del Nordest, per dotarle di competenze e know-how necessari a gestire, con flessibilità e velocità, le continue evoluzioni dell'attuale contesto macro-economico e socio-politico».