Insegnami a leggere il vento

Il nonno aveva raggiunto i bambini con un'andatura sbilenca, stringendo un po' i denti come si fa per un dolore fresco. Zoppicava Michele, perché un proiettile gli aveva attraversato il ginocchio senza trovare più l'uscita. Ma non era quella gamba da trascinare a renderlo diverso da prima. La guerra lo aveva attaccato da dentro, aggrappandosi alle pareti dello stomaco come un parassita velenoso, come un qualcosa che provava a tirare fuori ma gli restava attaccato in gola, facendolo tossire. Era tornato, anche se non era più lo stesso, con quell'andatura storta che lo faceva assomigliare alla porta cigolante di una vecchia casa abbandonata. La guerra, in qualche stanza della sua mente, continuava a sopravvivere e quando provava a scacciarla, c'era il ginocchio sparato a lanciargli una stilettata in mezzo alla carne.

Michele aveva accarezzato piano la testolina del bambino più grande mentre il cuore gli faceva su e giù come una molla. Guido s'era scansato infastidito. Chi era quell'uomo e cosa voleva da sua madre?

Michele aveva cercato di addomesticare quella diffidenza, infilando una mano in tasca e tirando fuori l'unica cosa che era riuscito a procurarsi durante il viaggio di ritorno. “Tu sei Guido, non è così?”, gli aveva chiesto.

Guido lo aveva guardato di traverso senza rispondergli ma non ce l'aveva fatta proprio a non allungare la mano. S'era ficcato in bocca la caramella, perdonando persino a quello straniero di aver stretto sua madre tra le braccia.

Il bambino più piccolo invece, era rimasto a mani vuote, con le labbra schiuse di chi aspetta che qualcosa prima o poi arrivi. S'era infilato meglio la maglietta nei calzoncini corti, aveva passato la mano a mo' di pettine sulla testa affinché i ricci ingarbugliati trovassero un ordine. Poi era tornato a fissare con il naso all'insù quell'uomo sbilenco che al posto delle braccia teneva due rami secchi. Fiorentina s'era avvicinata ai tre mentre il sole era diventato un pallone giallo e l'orizzonte tremolava sotto la luce accecante.