Insegnanti, aperta la partita del rinnovo: si parte da 90 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Corsa contro il tempo per assicurare a 850mila insegnanti italiani il famoso aumento a “tre cifre” che aspettano da quattro anni e tre governi. Incluso l’esecutivo guidato da Mario Draghi, che - a un anno dalla firma a palazzo Chigi del “Patto per la scuola” - è pronto a firmare il tanto atteso rinnovo del contratto per il maxi-comparto Istruzione e Ricerca.

Si punta a superare quota 100 euro

Per ora l’asticella degli aumenti dovrebbe fermarsi a 90 euro, ma tra fondi già previsti in manovra e altre risorse nel mirino, tra cui quelle della formazione incentivata, il ministro Patrizio Bianchi punta a scavallare quota 100 per molti prof. Con un obiettivo politico a breve termine ben delineato: evitare lo sciopero generale di categoria previsto per lunedì 30, o quanto meno minimizzarne l’impatto.

Loading...

Un primo incontro sul rinnovo è andato in scena all’Aran, guidato da Antonio Naddeo, martedì 17 maggio. Sul tavolo il nuovo Ccnl 2019-2021 che riguarda un maxi bacino con 1,2 milioni di addetti, tra cui, come detto, gli 850mila docenti (precari inclusi). La partita più delicata riguarda gli incrementi economici: con le risorse a disposizione stanziate “in progress” dalle tre ultime leggi di Bilancio, vale a dire poco più di 2,1 miliardi per il settore, si arriverebbe, secondo i primi calcoli di governo e sindacati, a riconoscere al corpo docente un incremento del monte salari 2018 del 3,87%. Parliamo cioè di circa 90 euro medi di aumento lordo mensile, in pratica 50-55 euro netti in più al mese in busta paga, per un settore che, con poco più di 30mila euro lordi di retribuzione media annua secondo l’ultimo conto Aran, occupa i bassifondi stipendiali del pubblico impiego.

Il nodo degli arretrati

Al netto delle risorse per gli arretrati (ancora da quantificare), verrebbe ricompreso nell’aumento il cosiddetto elemento perequativo da 11,50 euro medi previsto dal precedente Ccnl 2016-2018 firmato da Valeria Fedeli. In quel caso erano stati garantiti ai prof aumenti retributivi medi di 96 euro lordi al mese (da 80,40 euro minimi a 110 massimi, in base ad anzianità e grado di scuola).

A questi 90 euro lordi medi, tuttavia, va aggiunta l’operazione “taglia-cuneo”, confermata nel 2022 (il taglio di 0,8 punti dei contributi fino a 35mila euro, ma che ha portato nelle tasche dei diretti interessati cifre piuttosto basse). Senza contare che a luglio c’è la misura “una tantum” decisa dal governo di 200 euro anti-crisi.