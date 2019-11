Insegnanti specializzati

(BSIP / AGF)

Le assunzioni sul sostegno avvengono tramite graduatorie a esaurimento (elenchi speciali in cui sono iscritti docenti aventi titoli acquisiti nel tempo fra cui, in primis, l'abilitazione all'insegnamento ed eventuali specializzazioni, come quella sul sostegno didattico) e tramite graduatorie di merito dei concorsi che si susseguono nel tempo. Le prime andranno, come indica il termine stesso, a esaurimento, le seconde hanno validità triennale. Chi va in cattedra per occuparsi di alunni con disabilità, se assunto in ruolo, è, naturalmente, un prof specializzato. Ciò non toglie che, comunque, si debba poi continuare a formarsi e aggiornarsi sui temi relativi alla propria professione. Non a caso la legge 107/2015 (Buona scuola), ha previsto la formazione sull'inclusione scolastica come uno dei temi prioritari nell'ambito del Piano nazionale di formazione degli insegnanti.