Insegnare anche ai bambini a coltivare calma e attenzione? Si può, con la ‘Mindfulness’ “Il Superpotere della Mindfulness” è il libro-gioco per genitori e figli contro ansia e rabbia, anche da ‘effetto Covid’

Rabbia, ansia e iperattività affliggono sempre più spesso i bambini. Com'è possibile che anche i più piccoli soffrano di queste problematiche in apparenza da ‘grandi'? Anche loro possono essere troppo impegnati, stanchi, stressati. In un'epoca frenetica come la nostra, ritrovare la calma fisica e mentale e ritagliarsi un po' di tempo per essere, semplicemente, se stessi, è di grande aiuto, per adulti e piccini.

È questo il pensiero di Barbara Franco, l'autrice del libro “Il superpotere della mindfulness”, in uscita in tutte le edicole insieme al Sole 24 Ore a partire da sabato 31 ottobre.

Nel volume Barbara Franco – che ha già al suo attivo bestseller sempre dedicati all'età prescolare che traducono le più avanzate teorie pedagogiche in manuali semplici e accattivanti – questa volta si rivolge ai genitori dei bambini in età prescolare (3-6 anni) aiutandoli ad intraprendere un viaggio insieme al proprio bambino, con l'obiettivo di aiutarlo a sviluppare le infinite potenzialità che già possiede. Non per farlo diventare un supereroe, ma perché cresca con curiosità e passione verso il mondo che lo circonda. In particolare, in questo momento storico così difficile non solo per gli adulti ma anche per i bambini, privati delle loro certezze e consuetudini e abituati ad assorbire come delle spugne ogni emozione che viene loro trasmessa dai “grandi” che gli stanno attorno, è fondamentale lanciare a loro dei segnali rassicuranti e insegnare loro – attraverso il gioco – a coltivare la calma e l'attenzione per affrontare rabbia, ansia e iperattività.

Questo è proprio l'obiettivo del libro, che offre strumenti di riflessione per i genitori e di gioco per i figli accompagnati dai genitori, per sviluppare il cosiddetto potere della Mindfulness.

L'autrice paragona la Mindfulness a un superpotere della mente che ci aiuta a sviluppare i nostri cinque sensi, come sanno fare i supereroi.