Inseguendo Alice all'Aleph

È dedicato ad Alice nel Paese delle Meraviglie il programma delle feste dell'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, a pochi passi da via Veneto, che propone un sorprendente viaggio gastronomico: il 24 dicembre ci sarà la Cena della Vigilia allo Sky Blu Rooftop Restaurant, il “Christmas Dinner in Wonderland” @SkyBlu, con un menù a base di pesce e piatti come la Zeppola di astice con mozzarella di bufala su crema di patate affumicate e porro croccante e il Trancio di baccala, cime di rapa e chips al sesamo nero. Il 25 dicembre inizia con lo speciale “Once upon a time” Breakfast, con Babbo Natale che scatterà foto con i bambini, e prosegue con il “Cinema in Wonderland” con la proiezione in una sala dedicata del film “Alice nel Paese delle Meraviglie”, abbinato allo speciale “It's always tea time” afternoon tea. Per San Silvestro due eventi nella lobby dell'hotel e nel ristorante 1930, e il 6 gennaio l'iniziativa delle “Calze Solidali” in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio: il team dell'albergo distribuirà le calze della befana ai bambini e alle famiglie in difficoltà

