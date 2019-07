730, inserire, se mancano, i giorni lavorati

Se ci sono diverse certificazioni uniche non conguagliate, il sistema non riesce a individuare esattamente i giorni da riportare al rigo C5 del modello, per il calcolo corretto delle detrazioni. Bisogna quindi intervenire direttamente con modifiche, e inserire i dati “a mano”. Bisogna riportare il numero totale dei giorni inclusi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola. Nel cassetto fiscale del contribuente è comunque sempre possibile recuperare le singole Cu comunicate.