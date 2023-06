Insetti da mangiare, crowdfunding di Small Giants per investire nei nuovi cibi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il via libera prima di Bruxelles e la legge di recepimento italiana poi hanno definito il quadro di norme perché la produzione di farine di insetti possa decollare anche in Italia. A differenza del cibo sintetico per il quale manca un quadro normativo Ue e in Italia è vietata sia la produzione che la commercializzazione. E così nel segmento delle farine di insetti si stanno rafforzando gli investimenti.

Va infatti in questa direzione la scelta di Small Giants (l’ossimoro “piccoli giganti” è riferito a prodotti realizzati da piccoli animali ma con grandi proprietà nutritive) che sviluppa e commercializza snack proteici e sostituti della carne a base di farine di insetti che ha deciso di lanciare una campagna di equity crowdfounding sulla piattaforma Mamacrowd. La campagna che partirà a giorni avrà una durata di un mese e ha l’obiettivo di raccogliere 500mila euro per sostenere la crescita in Italia di Small Giants mediante lo sviluppo di partnership strategiche con fornitori (è già attivo un accordo con un produttore in Puglia), co manufacturer e distributori. Le risorse saranno destinate anche ad attività di marketing.

Loading...

La start up fondata a Londra nel 2020 dai due imprenditori italiani Edoardo Imparato e Francesco Majno, ha prima aperto a inizio 2023 una sede a Milano (in concomitanza con il varo delle norme in materia da parte del Governo) e ora punta a spostare almeno parte del business in Italia. Il mercato delle proteine alternative e degli edible insects sta vivendo una crescita significativa e Small Giants, si è mossa in anticipo in un settore in tumultuoso sviluppo: si stima infatti un tasso di crescita composto annuale (Cagr) del settore compreso tra il 30% e 60%. Si prevede inoltre che il valore complessivo del mercato degli insetti edibili nel 2032 sarà di 16 miliardi di euro e 390 milioni di europei consumeranno insetti e prodotti derivati nel 2030.

Small Giants offre una vasta gamma di prodotti, tra cui snack proteici salati e dolci (per i quali le farine di insetti sono utilizzate in mix con altri ingredienti e con percentuali non superiori al 15-20%), oltre a sostituti della carne a base di insetti. I prodotti di Small Giants possono vantare significativi valori nutrizionali: sono infatti ad alto contenuto di proteine complete e di vitamina B12, nonché fonte di fibre alimentari.

«Gli oltre 600mila euro raccolti e investiti tra il 2020 e il 2021 – commenta il ceo di Small Giants, Edoardo Imparato – ci hanno permesso di sviluppare i nostri primi prodotti e arrivare a vendere 80mila pezzi sul mercato. Oggi siamo presenti sul canale ecommerce, in store fisici in 10 paesi e siamo appena partiti in Gdo in Europa. Abbiamo in programma a breve partnership anche con catene italiane come puntiamo a spostare in Italia parte della produzione di crackers oggi realizzata in Olanda. Nel futuro sbarcheremo in segmenti nuovi come quello delle barrette proteiche».