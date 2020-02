“Insieme per Vincere”: Kia e A.C. Monza insieme per il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'ospedale di Desio di Danilo Loda

Kia Motors Company Italy, l'A.C Monza e L'Ospedale di Desio hanno dato il via al progetto di Corporate Social Responsability “Insieme per Vincere”. Il progetto si concretizza con il rifacimento della degli spazi di attesa dell'UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria e Psicologia per l'Infanzia e l'Adolescenza) dell'Ospedale di Desio. Le pareti sono state rimoderante con decorazioni a tema calcistico, il pavimento è stato reso simile a un campo da calcio e sono stati introdotti giochi e gadget sportivi, tra cui un calciobalilla. In pratica è stato ricreato un piccolo stadio in miniatura con l'obiettivo di dare un momento di svago ai piccoli ospiti della struttura. “Insieme per Vincere” rafforza l'impegno di Kia Motors Italy in ambito CSR, mentre l'A.C Monza una volta di più mostra la vicinanza al territorio e ai monzesi con un gesto concreto di supporto alla comunità.

“Siamo molto felici di poter dare il nostro piccolo contributo a una causa tanto importante per il territorio di Monza e Brianza; ancor più se con questo gesto a beneficiare sono i piccoli pazienti dell'UONPIA”, spiega Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy. “Ogni anno Kia è molto attenta a non far mancare il proprio sostegno a realtà virtuose attive nel campo della solidarietà e anche per il 2020 questo non è che l'inizio di un anno che si preannuncia molto importante sotto questo punto di vista”.