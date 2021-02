Insight Partners investe 300 milioni in Iad su sviluppo digitale e mercato Usa Iad si assicura un investimento di oltre 300 milioni di euro da Insight Partners, leader mondiale negli investimenti in società tecnologiche con l’obiettivo di aumentare la leadership e l’espansione internazionale di Laura Cavestri

Iad si assicura un investimento di oltre 300 milioni di euro da Insight Partners, leader mondiale negli investimenti in società tecnologiche con l’obiettivo di aumentare la leadership e l’espansione internazionale

2' di lettura

Il venture capital investe nella consulenza immobiliare “indipendente”. Iad – società francese nata nel 2008, presente anche in Italia e composta esclusivamente da agenti indipendenti – si assicura un investimento di oltre 300 milioni di euro da Insight Partners, leader mondiale negli investimenti in società tecnologiche. Obiettivo, aumentarne la leadership e l’espansione internazionale. Non si tratta di una vendita, ciascuno dei fondatori e azionisti presenti in Iad ha rinnovato il proprio impegno. Insight fornirà 300 milioni in risorse aggiuntive soprattutto per crescere in tecnologia e sul mercato Usa.

Gli obiettivi

L’investimento verrà concentrato su tre obiettivi principali: consolidare il tasso di soddisfazione degli oltre 13mila consulenti del Gruppo nei sei paesi in cui è già presente (oltre alla Francia, anche in Portogallo, Spagna, Italia, Messico e Germania), incrementare la leadership di Iad nel mercato francese e accelerare l’espansione internazionale.

Per raggiungere tali obiettivi, l'impegno si concentrerà sull'innovazione degli strumenti digitali messi a disposizione degli agenti immobiliari, così come sulla notorietà del brand.

Dopo l’apertura della filiale tedesca all’inizio di Febbraio 2021, Iad pianifica di proseguire il suo sviluppo internazionale.

Loading...

Governance invariata

La governance di Iad rimane invariata: il co-fondatore Malik Benrejdal mantiene la posizione di presidente del consiglio di sorveglianza mentre Clément Delpirou e Roland Tripard rimangono rispettivamente ceo e presidente del Gruppo. Il team verrà ulteriormente rafforzato dal supporto di due esperti del settore immobiliare provenienti da Insight, Deven Parekh e AJ Malhotra.

«Siamo orgogliosi della fiducia riposta nel nostro Gruppo da parte di Insight Partners – ha detto il Ceo di Iad, Clément Delpirou – che ha dimostrato la sua abilità unica nella costruzione di leader mondiali. Questa nuova partnership rafforza la nostra ambizione di continuare a crescere sia in Francia che sul piano internazionale. Ci permetterà di incrementare gli investimenti sui media e continuare a fornire strumenti tecnologici innovativi per i nostri consulenti».

«Apporteranno al Gruppo – ha aggiunto il presidente di Iad, Roland Tripard – un bagaglio di competenze ed esperienze, senza pari al mondo in ambito di tecnologie innovative, sviluppo internazionale e, naturalmente, conoscenza del mercato immobiliare statunitense, il più grande al mondo».«Il nostro team di Insight è composto da esperti di software e Internet con una forte esperienza nel settore immobiliare – ha concluso Deven Parekh, managing director di Insight Partners – . Non vediamo l’ora di aiutare la rete Iad per portarla al livello successivo».

«Con il supporto e il know-how di Insight Partners – ha concluso Manuel Pasqua, ceo di Iad Italia – possiamo accelerare i propositi della nostra mission: diventare un player globale. Anche in Italia, dove siamo presenti dal 2018, uniamo tecnologie digitali e persone per un modo nuovo di vivere l’esperienza immobiliare».