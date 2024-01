Inspired Education lancia «Nsouli Scholars», borse di studio totalmente finanziate

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Inspired Education Group, gruppo globale di scuole premium, è lieto di annunciare un'importante iniziativa che avrà forte impatto sul futuro di tutti quei giovani studenti che non hanno i mezzi per accedere a un'istruzione secondaria di alto livello. Si tratta del nuovo programma “Nsouli Scholars”, iniziativa globale che, in qualsiasi momento, offrirà a studenti talentuosi e meritevoli una borsa di studio completa per la durata della loro istruzione in una delle prestigiose scuole Inspired in tutto il mondo.



Il gruppo

Il gruppo, infatti, comprende 111 scuole in 23 Paesi, tra cui l'Italia dove Inspired è presente con 8 istituti, di cui 5 in Lombardia (St. Louis School - Milan, International School of Milan, International School of Monza, International School of Bergamo, International School of Como), uno in Emilia Romagna (International School of Modena) e uno in Toscana (International School of Siena).

Loading...

Le candidature

Le candidature per le prime 50 borse di studio messe in palio per l'anno accademico 2024-2025 aprono il 18 gennaio e si chiuderanno il 1° marzo prossimo. Gli studenti eleggibili per la borsa di studio completa “Nsouli Scholars” devono dimostrare elevato rendimento accademico ed eccellere in almeno uno degli altri due pilastri che definiscono un'istruzione Inspired: Sport, Arti creative e dello spettacolo. Inoltre, i candidati devono avere almeno 13 anni e dimostrare di possedere solide qualità personali per il successo futuro, tra cui integrità, leadership, ambizione, audacia di visione, eccezionale grinta e capacità di lavorare sodo.

L’obiettivo

L'obiettivo è consentire a persone di talento di frequentare una qualsiasi scuola Inspired Education, comprese le prestigiose Boarding School, per l'intero ciclo di studi superiori. L'ambizione è offrire in questo modo a centinaia di studenti l'opportunità di ricevere un'istruzione eccezionale e innovativa completamente finanziata. Il programma rende omaggio a Nadim M Nsouli, il visionario fondatore di Inspired, il cui impegno a ridefinire l'istruzione ha stabilito un nuovo standard di eccellenza nell'istruzione globale.

Istruzione globale

L'iniziativa riflette la dedizione di Inspired a fornire un'istruzione globale attraverso un modello olistico e progressivo. I “Nsouli Scholars”, beneficiari della borsa di studio, saranno individui straordinari che, senza questo premio, non sarebbero in grado di accedere a opportunità educative eccezionali. Nadim Nsouli, fondatore, presidente e amministratore delegato di Inspired, ha dichiarato: «In Inspired creiamo comunità che ci impegniamo a sostenere in modi straordinari: sono infatti già 2.200 gli studenti che ogni anno beneficiano di borse di studio e sussidi nelle nostre 111 scuole. L'iniziativa Nsouli Scholars va oltre tutto ciò che abbiamo fatto finora, raggiungendo una comunità ancora più ampia di studenti eccezionali che semplicemente non sarebbero in grado di accedere a un'istruzione Inspired di alto livello senza un sostegno finanziario completo. La mia ambizione è che questo programma contribuisca a fornire a centinaia di bambini in tutto il mondo un'opportunità che cambierà la loro vita».