Instacart fissa prezzo Ipo a 30 dollari per azione, vale 10 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Instacart, il colosso delle consegne della spesa a casa con sede a San Francisco fissa a 30 dollari il prezzo delle azioni per la sua initial public offering, una cifra che dà alla società una valutazione di quasi 10 miliardi di dollari. Instacart sbarcherà sul Nasdaq con il ticker ’CART’ e sarà un nuovo test per l’appetito degli investitori per le quotazioni in Borsa.

L’azienda Usa sta approdando alla Borsa quasi tre anni dopo aver avviato i preparativi per la quotazione. Un successo confermerebbe il trend positivo dopo i debutti di grande rilievo registrati la scorsa settimana da Arm Holdings e RayzeBio.

Loading...

Venerdì 16 settembre Instacart ha alzato il range di prezzo proposto per la sua IPO, offrendo di vendere 22 milioni di azioni a 28-30 dollari l’una rispetto al precedente range di prezzo di 26-28 dollari l’una.



Fondata nel 2012, Instacart è stata un’azienda pioniera nella consegna di generi alimentari online e ha raggiunto lo status di azienda di punta con una valutazione di 39 miliardi di dollari durante la pandemia di Coronavirus, quando è diventata un nome familiare per gli acquirenti bloccati a casa. Ma quando il virus è stato messo sotto controllo e gli investitori hanno messo in conto un aumento dei tassi di interesse e una potenziale recessione, Instacart ha faticato. L’anno scorso ha ridotto la sua valutazione interna tre volte, l’ultima, a ottobre, a circa 13 miliardi di dollari.