Instagram e Facebook: cosa succede quando sparisce la prova del like?

Essendo i social oramai diventati, più che dei semplici canali, degli strumenti essenziali nella nostra quotidianità, al loro interno si sono innestate logiche che hanno via via impoverito l'esperienza dello user, per come era stata concepita inizialmente, agli albori del social, avviando in alcuni casi anche meccanismi psicologici dannosi: ci riferiamo alla conferma che può generare un like in più, o all'abbassamento dell'autostima quando questo viene a mancare, fino all'innestarsi di un vero e proprio stato di competizione tutto basato sulla quantità di apprezzamenti ricevuta.

Se poi in questo contesto consideriamo, giustamente, anche chi con i social ci lavora, ossia gli influencer e i content creator, il discorso diventa molto più ampio: solitamente infatti accade che a dimostrazione del valore di un professionista vengano considerate metriche sbagliate, ad esempio la media dei like ottenuti per post.

Tali metriche andrebbero comunque considerate fuorvianti, ma come ben sappiamo, quello dei social è un mondo fatto di regole in costante ridefinizione, con molte zone grigie che lasciano spazio all'interpretazione, in questo caso dei dati.

Sebbene infatti risulti evidente che un like non comporta necessariamente una conversione per l'azienda che decide di investire nell'ingaggio di un influencer, è ormai pratica comune considerare il numero di like come se fosse il riflesso dell'impatto reale di un account. Per questo motivo, specie lato azienda, molto spesso ci si ritrova a dover fare i conti con profili colmi di like derivanti da gruppi di scambio, o nel peggiore dei casi acquistati.

Venendo a mancare la prova del “mi piace”, lo scenario che andrà a prospettarsi potrebbe comportare lato utenti, un uso più democratico delle piattaforme, una generale sensazione di libertà nel condividere i propri contenuti e in concreto, meno ansia da social; lato influencer, un approccio più etico e consapevole, maggiore attenzione alla qualità del contenuto e maggiore aderenza alle esigenze del proprio pubblico; lato aziende, l'avvio di un dialogo costruttivo con i professionisti del settore e una conoscenza più approfondita degli account con cui si desidera iniziare una collaborazione.