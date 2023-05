Instagram (Meta) lancia la sfida a Twitter: al lavoro su una app testuale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Instagram ha in programma di rilasciare un’app basata su testo che competerà con Twitter. Il servizio di Meta sta attualmente testando il progetto con celebrità e influencer, secondo persone che hanno familiarità con la questione, dopo aver selezionato a lungo un team di creators.

L’app, che sarà separata da Instagram ma consentirà alle persone di connettere gli account, potrebbe debuttare già a giugno, secondo Lia Haberman, che insegna social e influencer marketing all’Ucla e ha pubblicato uno screenshot di una prima descrizione dell’app. Alla fine potrebbe essere compatibile con altre app concorrenti di Twitter, incluso Mastodon, secondo Haberman. Instagram, di proprietà di Meta Platforms Inc, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La caotica acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk ha indotto alcuni utenti a cercare alternative e ha creato un’apertura nel mercato.

«Storicamente, sappiamo che a Meta piace ricreare funzionalità da altre app e strumenti di terze parti in base a ciò che prevedono essere popolare tra i propri utenti», ha affermato Haberman. La professoressa ha notato che Musk ha parlato di trasformare Twitter in una «app per tutto», con molte funzionalità oltre ai post informativi. «Sulla base del track record di Meta preso in prestito da altre piattaforme, è molto più probabile che ci arrivino prima consolidando tutte queste esperienze che stanno costruendo». Anche la mailing list Platformer aveva riferito lo scorso marzo che Meta stava esplorando un’app basata su testo.