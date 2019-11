Installazione dell'antenna di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

(© Danilo Donadoni)

Un condomino vorrebbe installare l'antenna televisiva sul lastrico solare del proprio edificio, che però è in uso esclusivo al proprietario dell'appartamento all'attico. Può farlo oppure l'altro condomino può impedirglielo? E, nel caso, può essergli chiesto di pagare una somma – una sorta di indennizzo – al titolare dell'uso esclusivo?

Per garantire ai cittadini il diritto all'informazione, la legge prevede che chi, per ragioni strutturali, è impossibilitato a installare l'antenna in uno spazio di sua proprietà, può servirsi del lastrico solare comune o in uso esclusivo senza dover pagare alcun indennizzo. Per il Dpr 156/1973 il proprietario non può opporsi all'appoggio di antenne o di sostegni nonché al passaggio, nell'immobile di proprietà, di condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condòmini. Inoltre: « fili, cavi e a ogni altra installazione devono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione». Il proprietario, oltretutto, non può vietare il passaggio nell'immobile di sua proprietà (lastrico compreso) del personale incaricato di installare, riparare e manutenere gli impianti.