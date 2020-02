Insulti social: il «vaffa» è sempre ingiuria, anche se in difesa di Mattarella

Per il giudice del Tribunale di Roma, dottoressa Cecilia Pratesi, indirizzare un «vaffa....» a qualcuno, seppure sia un’espressione sdoganata da un utilizzo diffuso, «conserva una valenza obiettivamente denigratoria, se utilizzata in risposta ad affermazioni di tutt’altro tenore linguistico ed al di fuori di contesti giocosi o di veri e propri scontri verbali».

Non si applica la provocazione

È invece accettabile la frase «tu non sei nemmeno degno di leccargli i piedi» e non è considerata minatoria, anche se detta da un carabiniere, l'espressione «se scendi in piazza ci sarò anch’io, ma dall'altra parte».

In questi casi si tratta infatti di una contrapposizione di pensiero accettata tra utenti antagonisti dei social network.

Non trova invece applicazione l’esimente della provocazione che rende non punibili i delitti contro l'onore se la reazione deriva dalla provocazione altrui. Nel caso di specie, il solo fatto che il professore non abbia reagito ai commenti violenti degli altri utenti non significa che vi abbia aderito né che la scomposta reazione del carabiniere possa ritenersi giustificata.

Bisogna considerare il contesto

Attenzione allora a tutte le espressioni infelici che potrebbero non essere coperte dall’ombrello del diritto di critica se travalicano i confini della libertà di manifestazione del pensiero.

A rilevare è anche il contesto in cui la frase viene proferita. Nel caso di specie a contenere il danno è stata la considerazione che il post del professore aveva scatenato le reazioni scomposte degli altri utenti ai quali era seguita l' «uscita improvvida» del carabiniere. Quello patito dal professore è un momentaneo disagio – chiosa il giudice- che consegue al vedersi rivolgere una parola scorretta che si ritiene adeguatamente ristorato con la somma di duemila euro.