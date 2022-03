Insurtech «as-a-service»: il broker Mag rileva la maggioranza di Neosurance

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La sua dote principale è una piattaforma aperta che sfrutta il linguaggio delle Api per abilitare un modello B2B2C (business to business to consumer) di distribuzione di polizze assicurative attraverso app e properties digitali di aziende e partner non-assicurativi.

Un esempio? Homix Smart Protection, un'assicurazione flessibile e associata all'omonima soluzione per la smart home di EnelX arrivata sul mercato la scorsa estate con il vanto di essere la prima soluzione pay-per-use pensata per proteggere la smart home da possibili furti. A supportare la business line del Gruppo Enel c'era Neosurance, che oggi annuncia di aver ceduto al Gruppo Mag (broker che opera sul mercato nazionale e internazionale con oltre 8mila aziende clienti in portafoglio) il 50,065% del capitale sociale.

Loading...

Per la scaleup insurtech milanese è dunque tempo di grandi cambiamenti e l'operazione, come confermano i diretti interessati, permetterà da una parte di accelerare la propria crescita in ambito internazionale di Neosurance - l'azienda è già attiva in Europa, America e Far East - e dall'altra di accelerare il processo di digitalizzazione del gruppo con lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi modelli di revenue su larga scala.

Il punto fermo sarà per l'appunto la piattaforma di open insurance per veicolare in modo integrato e trasparente l'offerta di polizze verso un target fatto di imprese, consumatori, dipendenti aziendali e altri intermediari.

Nello specifico, la sinergia a livello industriale fra le due entità punta ad agevolare l'accesso a nuovi mercati consumer sia scalando prodotti esistenti (quali coperture furto pay-per-use, micro-assicurazioni istantanee per sport e viaggi e polizze salute) sia creando soluzioni di protezione e assistenza completamente innovative e basate sul modello aperto e “as a service” sviluppato da Neosurance coniugando intelligenza artificiale, scienze comportamentali, compliance assicurativa e user experience design.