Insurtech boom: primo trimestre da record per gli investimenti globali

2' di lettura

È vero che il primo trimestre del 2020 è stato duramente condizionato dall'emergere della pandemia e che quindi la crescita annua del 180% è da prendere con le molle. Ma il primo squarcio dell'anno in corso ha registrato in ogni caso un dato record per gli investimenti nel settore insurtech, che hanno raggiunto 2,55 miliardi di dollari, con un balzo del 22% rispetto ai tre mesi precedenti, per un totale di 146 deal.

E record è stato anche il livello dei “mega round”, quelli superiori a 100 milioni...