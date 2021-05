Integra Fragrances. Comfort e qualità dell'aria

3' di lettura

L’aria, elemento intangibile e immateriale, è – insieme a luci, prospettive, colori, suoni - il biglietto da visita di un ambiente. Entrati in un luogo, mentre con la vista ne decifriamo i codici e apprezziamo i prodotti e il design, l’aria colpisce il nostro naso e ci restituisce un’immagine indelebile dell’insegna che lo contraddistingue.

Il Branding Olfattivo è un concetto di marketing innovativo applicabile al retail, all’ospitalità, all’intrattenimento, ai trasporti, e non solo. L’obiettivo è coinvolgere i clienti in un’esperienza unica e indimenticabile andando a stimolare il senso più connesso a emozioni e memoria.

Loading...

Dal 2006 Integra Fragrances crea e diffonde identità olfattive per brand come Bulgari, Fendi, Ferragamo, MaxMara, Intesa Sanpaolo. L’olfatto è un senso fondamentale nella comunicazione: il profumo, agendo sulla parte più primordiale del cervello, influenza le nostre emozioni: ci rende felici (l’umore migliora del 40% in presenza di una fragranza gradevole) e suscita in noi ricordi sopiti nel profondo. Il profumo può modificare i comportamenti d’acquisto e rivelarsi un alleato prezioso nella comunicazione d’impresa, che si tratti di rete vendita fisica, e-commerce, eventi, o lanci di prodotti.

Grazie ad uno studio accurato del brand e dei suoi valori, Integra Fragrances crea note olfattive esclusive che diventano vere e proprie identità. Le fragranze sono diffuse in ambiente tramite gli impianti di canalizzazione grazie ad una tecnologia brevettata di ultima generazione in grado di profumare e sanificare, interamente prodotta in Italia con materiali sostenibili presi in prestito da settori con esigenze estreme. I diffusori, controllati da remoto via LAN, WiFi, GSM e LoRaWAN, sono affiancati da una sensoristica che riporta in tempo reale la qualità dell’aria (VOC, PM, CO2, formaldeide e radon) ed esercita un’azione sul sistema di ventilazione e sull’impianto di diffusione per garantire sempre il massimo livello di gradevolezza e salubrità dell’ambiente, minimizzando l’impatto energetico.

Le identità olfattive si declinano in innumerevoli applicazioni, consentendo al consumatore di vivere un’esperienza immersiva a 360°. Store e locali corporate rappresentano solo l’inizio: il profumo può caratterizzare eventi, fiere, e persino le affissioni pubblicitarie e le pensiline dei mezzi pubblici, permettendo ai brand una comunicazione emozionale “out-of-home”.