Integrare la sostenibilità nei processi di business: la sfida del 2023 per banche e imprese

Il 2023 sarà l'anno della svolta sul fronte della sostenibilità per le imprese europee. Il via libera definitivo alla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) da parte del Consiglio dell'Unione europea, avvenuto il 28 novembre scorso, rappresenta un tassello fondamentale nel quadro normativo sulla sostenibilità, in forte evoluzione: vengono introdotti, a carico delle grandi imprese e delle PMI quotate, obblighi di comunicazione molto più dettagliati e stringenti sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG), con inevitabili ricadute su larga parte del sistema produttivo.



I nuovi obblighi di reporting scatteranno già dall’esercizio finanziario 2024 per un primo gruppo di imprese, estendendosi poi progressivamente alle grandi imprese e alle PMI quotate, con un impatto su circa 5.000 aziende in Italia, 50.000 in Europa (Fonte: PWC). L'introduzione del reporting sulla sostenibilità avrà, inoltre, ripercussioni importanti su tutte le catene di fornitura delle realtà soggette ai nuovi obblighi di comunicazione, che saranno misurate in termini di impatto ambientale, sociale e di governance.



Si tratta di un vero cambio di paradigma che di fatto chiama tutte le aziende a definire fin da subito una strategia chiara di transizione verso modelli di business più sostenibili, con uno sguardo al lungo termine. L'urgenza è dettata anche da ragioni di competitività: le imprese che non saranno in grado di misurare e rendicontare l'impatto del proprio business sull'ambiente e sulla società saranno penalizzate rispetto ai competitor. Avranno anche minori opportunità di accesso ai finanziamenti, perché gli istituti finanziari e gli investitori istituzionali premieranno le aziende con un profilo di sostenibilità più elevato.



Non è un caso se Banca d'Italia, in un recente Paper pubblicato il 22 dicembre e intitolato “La rendicontazione ESG: quadro normativo e sfide per le banche italiane”, sollecita gli istituti di credito a non abbassare la guardia. Sulla base dei nuovi requisiti normativi in ambito europeo, infatti, le banche saranno chiamate a fornire numerose informazioni sul loro grado di esposizione ai rischi climatici e ambientali. La sfida principale, qui, è legata proprio alla difficoltà di valutare il grado di esposizione della propria clientela, criticità che si riscontra maggiormente in riferimento alle piccole e medie imprese.



Il tempo stringe, perché la misurazione e la rendicontazione dei fattori ESG rappresentano solo l'epilogo, la messa a terra di un percorso di definizione della strategia aziendale sul piano della sostenibilità. Prima di rendicontare, l'impresa deve definire i propri obiettivi di sostenibilità e stabilire quali azioni intraprendere per realizzarli.