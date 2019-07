Integrativa speciale con certificazione

Flat tax al 20%

La Lega punta a riproporre la dichiarazione integrativa speciale in versione light ma senza nessun spazio per scudi penali o per i capitali all’estero. Il meccanismo è quello di una flat tax al 20% senza sanzioni e interessi sui maggiori imponibili lasciati emergere. L’ipotesi allo studio è quella di coinvolgere i professionisti con una certificazione che attesti che gli importi dichiarati sono frutto di evasione e non di altre attività illecite