Ferrero, fino a 7.600 euro di premio in tre anni e lavoro agile per tutti

Tra le novità, ci sono le 4 mezze giornate di permesso per l’inserimento dei figli al nido o alla materna ed ulteriori 4 mezze giornate di permesso per l’assistenza per situazioni particolari. L’ipotesi di accordo prevede poi l’esonero dai turni notturni per le lavoratrici madri fino al compimento del quarto anno di vita dei figli, l’estensione dell’accordo del 2022 sul lavoro agile, applicato finora solo ad Alba, a tutti gli stabilimenti del gruppo.

Quanto alla previdenza complementare, al fine di incentivare le iscrizioni al fondo di settore ALIFOND e sostenere i lavoratori già iscritti, «l’Azienda interverrà riconoscendo un contributo economico aggiuntivo», pari al 20% della quota convertita. In campo poi un percorso di digitalizzazione per favorire «trasparenza, equità e partecipazione» e per migliorare «l’efficienza e l’efficacia dei processi stessi».Nelle aree produttive, in particolare, viene dato maggior spazio alla proattività e all’autonomia delle persone.

