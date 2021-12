Integratori, Armolipid per la prevenzione delle malattie cardiovascolari

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Prosegue l'iniziativa solidale “Mettici il Cuore” sostenuta da Armolipid, brand di integratori per il colesterolo, in collaborazione con La Banca delle Visite. La campagna è volta a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione nel ridurre il rischio di patologie cardiovascolari e allo stesso tempo offrire visite mediche gratuite a chi non può permetterselo.

“Mettici il Cuore” è stata lanciata in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, con l'obiettivo di promuovere la prevenzione attraverso la raccolta di visite mediche gratuite che verranno erogate alle persone in difficoltà, che non possono permettersi una visita specialistica a pagamento. Per supportare l'iniziativa basterà scansionare il QR Code “Mettici il Cuore” presente sulle confezioni in edizione limitata di Armolipid Plus 60 compresse o presente sul flyer esplicativo dell'iniziativa, presso le farmacie aderenti al progetto. Una volta scansionato il codice, alla persona verrà chiesto di scattare o caricare una immagine del proprio oggetto del cuore sulla landing page di atterraggio presente sul sito di Armolipid. L'insieme delle immagini andrà a riempire un cuore che restituirà la panoramica delle donazioni effettuate, infatti, ad ogni interazione corrisponde una visita medica donata.

Loading...

Per ogni immagine scattata o caricata sulla landing page e per ogni interazione ai post dedicati all'iniziativa, Armolipid raccoglierà l'ammontare di 1 visita gratuita, che successivamente, grazie alla preziosa collaborazione con La Banca delle Visite, verrà erogata ai più bisognosi attraverso una rete di dottori e cliniche.