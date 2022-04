Integratori e prodotti contro lo stress e l’insonnia: vendite in forte aumento

Intanto i prodotti in commercio si moltiplicano: dal cioccolato al muesli, dalle barrette alle bibite, promettono di placare l'ansia, far riposare meglio e sentirsi mentalmente più forti grazie all'azione di ingredienti nootropici (come alcuni funghi) o di specifici nutrienti, come le vitamine del gruppo B e lo zinco.

Sono 15 le componenti attive usate per Mind the Gum, inventata da una start-up milanese (in cui l'anno scorso è entrato anche Zlatan Ibrahimovic) che in tre anni ha triplicato i ricavi (2,5 milioni di euro nel 2021) distribuendo questo integratore da masticare in una quindicina di Paesi.

In Italia gli ingredienti benefici più gettonati sono i probiotici: da quando gli studi scientifici hanno confermato il legame tra cervello-intestino, hanno conosciuto una nuova fiammata di interesse. E mentre Unilever ha annunciato la collaborazione con gli esperti di Holobiome per identificare quelli che potrebbero avere un impatto positivo sul benessere mentale, intanto i probiotici sono stati inseriti anche in altri alimenti, come le tisane Bonomelli, la frutta secca snack Madi Ventura, il croissant a brand Cupiello (frutto della collaborazione con l’Università Federico II) e il caffè single-serve di Caffitaly, prima referenza di una nuova gamma di miscele funzionali che coniugano gusto e benessere psico-fisico.