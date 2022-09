Integratori alimentari verso i 5 miliardi di vendite nel 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato italiano degli integratori ha raggiunto i 4 miliardi di vendite, si conferma il primo in Europa e sembra soffrire meno di altri comparti la crisi. Come in altri settori, le aziende dovranno far fronte a un aumento dei costi sia a livello energetico di produzione, trasporti, materie prime e packaging che di analisi sulla qualità delle materie prime per garantire sicurezza e conformità alle normative. Tuttavia – secondo l’indagine condotta tra 84 aziende del settore “Aggiornamenti sull'impatto della pandemia da Covid-19 sul mercato” a cura del Centro studi Integratori & Salute di Unione Italiana Food – le premesse per affrontare le nuove sfide ci sono tutte: il 52% delle aziende dichiara di non aver risentito dell'impatto della pandemia sul business, e, nonostante le difficoltà, il 61% investe su digitalizzazione e innovazione.

Tra gli ambiti di azione, al primo posto le aziende mettono l'integrazione e lo sviluppo digitale dei processi aziendali (43%), seguito dagli strumenti digitali per la gestione dell'informazioni medico-scientifica (28%), internet delle cose e delle macchine (20%), strumenti digitali per la gestione della relazione con il farmacista (8%).

«Risultati che confermano l'atteggiamento positivo delle aziende davanti alle sfide del futuro arrivano anche dalle assunzioni – spiega una nota –. Il 71% delle aziende dichiara di aver ampliato il proprio organico nel 2021. Nonostante la pandemia abbia comportato ritardi (38%), riadattamenti (23%) e in alcuni casi interruzioni (6%) di lanci di prodotto, il 33% delle aziende non ha subito battute d'arresto, continuando a lavorare su nuove soluzioni.

Farmacista (45%) e medico (36%) rimangono le principali fonti informative a cui si rivolgono i consumatori: il 51% delle aziende rispondenti non utilizza l'e-commerce per la vendita dei propri prodotti e il 46% non prevede l'utilizzo di questo canale neanche in futuro.

Per l'84% delle aziende rispondenti, la sostenibilità è un tema cruciale e per il 52% avrà un ruolo sempre più rilevante in futuro. Nel corso del 202, gli investimenti sono stati soprattutto a livello di packaging (27%), sicurezza e salute dei dipendenti (24%), seguiti da interventi in termini di processo produttivo (16%), materie prime (16%) e welfare aziendale (15%).