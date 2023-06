Integratori usati da 30 milioni di italiani, business da 4 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre 30 milioni di italiani fanno uso di integratori, ritenuti utili per occuparsi al meglio della propria salute (primo valore per il 64%) e più in generale del proprio benessere psicofisico.

Il dato è fornito da Integratori & Salute, l'associazione parte di Unione Italiana Food che rappresenta un comparto che nel 2022 ha superato i 4 miliardi di euro di valore.

Secondo un’indagine realizzata da Future Concept Lab «per preservare il proprio benessere» sul podio gli intervistati mettono un equilibrato regime alimentare (29,8%), ritagliarsi pause di relax (21,7%) e un’attività fisica costante (20,8%).Un ruolo importante, secondo l’indagine, è attribuito anche agli integratori, utilizzati almeno una volta da 8 italiani su 10 e visti come «un supporto per mangiare sano e fare movimento» (71,3%) e per «sostenere il benessere psicofisico».

Le abitudini degli italiani

Prima di comprare un integratore alimentare, ci si affida al consiglio del medico (48,4%) o del farmacista (36,3%). A distanza seguono i professionisti della medicina alternativa, come i terapisti, i nutrizionisti e i fitoterapisti (19%); infine, familiari, amici e colleghi (16%), ricerche su Google (14%) ed erboristerie (9%).«Questo prezioso scambio di informazioni – si legge nei risultati della ricerca – tra professionisti della salute e consumatori ha portato nel tempo ad accrescere la consapevolezza di cosa siano gli integratori».Sono stati definiti spontaneamente soprattutto come un «aiuto a colmare le carenze dell'organismo», ma anche come «un supporto per rafforzare l'abitudine a mangiare sano e a fare movimento» e, parimenti, «sono per tutti, per un benessere complessivo».

Per oltre il 70% degli italiani la farmacia e/o la parafarmacia sono il principale luogo di acquisto di integratori. Molto meno diffuso (22,4%) è l'acquisto in autonomia al supermercato. Stesso risultato per gli acquisti online sui siti specializzati in salute (22,4%). Più indietro gli acquisti di integratori su Amazon (19,7%), nei negozi di alimenti naturali (14,2%) e quelli online sul sito web di una specifica marca (6,4%).

Un business in crescita

Quello degli integratori alimentari, dicno da Unionfood «è un comparto in grande ascesa, che nel 2022 ha superato i 4 miliardi di euro di fatturato», con una crescita annua che ha sfiorato il 10%. L’Italia è il leader europeo, coprendo abbondantemente il 26% del valore totale dello stesso, che in Europa supera i 13 miliardi.