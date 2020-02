Intek e il bond che «scotta» per i risparmiatori Il bond Intek è offerto in vari modi (come scambio o sottoscrizione) ai risparmiatori fino al 14 febbraio. Offre un rendimento del 4,5% e scade nel 2025. Non ha rating di Morya Longo

Il sito internet di Intek Group

«Solo ottime ragioni per investire nel bond Intek 2025». La pubblicità per promuovere le obbligazioni che il gruppo Intek sta collocando ai risparmiatori ha senza dubbio uno slogan convincente. Quasi seducente. Ma in attesa di capire se le ragioni per comprare siano davvero «ottime», è anche giusto sottolineare alcune ragioni altrettanto «ottime» per mantenere invece un certo grado di cautela. Non si trovano nella pubblicità, certo, ma sono scritte nel Prospetto e nei documenti ufficiali di Intek. Quelli che nessuno legge mai davvero. Il Sole 24 Ore l’ha fatto.

Rifinanziamento in extremis

Il bond, che offre un tasso d’interesse del 4,5% per una scadenza quinquennale e non ha un rating, viene emesso per rifinanziare un altro bond che scade il 20 febbraio. Nell’ultima semestrale del gruppo Intek si legge che il bond in scadenza ammonta a 101,7 milioni, ma ai tempi la società non aveva fondi sufficienti per rimborsarlo. «Intek - si legge nella semestrale - dispone di liquidità per euro 46,0 milioni, oltre ad essere previsti, entro la fine dell’esercizio, incassi di crediti dalla controllata KME SE e di depositi cauzionali per complessivi 18 milioni». A giugno la società era in trattative per ottenere un prestito bancario da 50 milioni e già annunciava l’intenzione di emettere un bond da almeno altri 50 milioni. Ora invece - si legge nel Prospetto - l’emissione è «fino a un massimo di 110» milioni, mentre per il prestito - alla data del prospetto - sono ancora «in corso negoziazioni». Come dire: la mano, per ora, la danno i risparmiatori.

Qui c’è un primo elemento curioso: se è consuetudine sul mercato rifinanziare i bond in scadenza emettendo nuove obbligazioni, è certo meno comune farlo a pochi giorni dalla scadenza del vecchio debito. Solitamente si fa con mesi d’anticipo. Vista così, questa sembra un’operazione in extremis. Dalla società, sentita dal Sole 24 Ore, gettano però acqua sul fuoco: «Avevamo fiducia nel successo dell’operazione - commenta Giuseppe Mazza, direttore amministrativo del gruppo Intek - ma avevamo comunque a disposizione altre soluzioni per il rimborso dei titoli obbligazionari in scadenza». Sta di fatto che il problema sembra non porsi più: fino ad oggi sono stati già sottoscritti dai risparmiatori bond per un totale di 66,5 milioni di euro (28 in scambio più 38,5 in sottoscrizione). Dunque la società dovrebbe avere soldi per rimborsare il titolo in scadenza. Stando almeno ai numeri della semestrale sulla liquidità.

Interessi e rischi