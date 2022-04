Intek vola con nuova strategia su settore rame e ops su azioni e warrant

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - In una seduta di ribassi per Piazza Affari (FTSE MIB e FTSE IT All Share), scattano in avanti i titoli di Intek Group dopo che il cda ha dato il via libera alla strategia indirizzata alla gestione industriale del settore del rame e alle offerte pubbliche di scambio volontarie su azioni ordinarie, azioni di risparmio e warrant 2021-2024.

Il focus sulla partecipazione in Kme



Il titolo della holding attiva nel settore del rame, delle energie rinnovabili e dei servizi sale del 10% dopo essere arrivate al massimo storico di 0,555 euro, mentre le azioni risparmio (Intek Group Rsp) hanno toccato anche 0,786 euro, anche in questo caso un livello mai visto in precedenza. In particolare, il cda ha deliberato di focalizzare l’attività "sulla gestione della partecipazione in Kme che assumerà valore strategico e duraturo rispetto ad altri investimenti" in funzione delle attese di crescita del settore dei laminati in rame e del rafforzamento della complessiva posizione competitiva conseguente alle operazioni di natura straordinarie condotte negli ultimi anni. Intek Group effettuerà nei tempi ritenuti più opportuni "un processo di valorizzazione degli altri investimenti in portafoglio".

Le tre offerte di scambio con obbligazioni



E' stato inoltre dato il via libera a tre offerte pubbliche di scambio volontarie: due parziali sulle azioni ordinarie Intek Group (per un corrispettivo unitario di 0,60 euro) e sui Warrant Intek Group 2021-2024 (per un corrispettivo unitario di 0,20 euro) e una totalitaria sulle azioni di risparmio Intek Group (per un corrispettivo unitario di 0,80 euro), per complessivi massimi euro 107,7 milioni con corrispettivo rappresentato da obbligazioni Intek Group 2022-2027 di nuova emissione della durata di 5 anni dalla data di emissione, che matureranno interessi su base annua pari almeno al 4%, destinate alla quotazione sul Mot.

Nello specifico l'offerta sulle azioni ordinarie assegna 3 obbligazioni 2022-27 da 1 euro l'una di valore nominale per ogni 5 azioni portate in adesione e ha per oggetto il 34,34% del capitale ordinario. L’offerta sulle risparmio riguarda tutti i titoli di questa categoria e propone 4 obbligazioni 2022-27 per ogni 5 risparmio portate in adesione. L'offerta sul 41,8% di warrant in circolazione propone 1 obbligazione ogni 5 warrant.