Intel: +4,9% i ricavi nel terzo trimestre (sotto le attese). Titolo in flessione nell’afterhours

Trimestrale sotto le attese e titolo in calo del 6% nell’afterhours per Intel (+1,14% ieri a Wall Street), su cui ha pesato la carenza di chip. La società tech, nei tre mesi a settembre, ha registrato un utile per azione di 1,71 dollari, contro stime per 1,11 dollari, ma i ricavi adjusted sono stati di 18,1 miliardi, contro attese per 18,24 miliardi. Ricavi in rialzo del 4,9% rispetto a un anno prima a 19,2 miliardi di dollari, per un utile netto di 6,8 miliardi.

Sotto le stime anche i ricavi per il Data Center Group, 6,50 miliardi, in rialzo del 10% rispetto a un anno prima, contro stime per 6,65 miliardi. Soprattutto, ha pesato il calo del 2% a 9,7 miliardi di dollari del suo maggior segmento, il client computing, che include i processori per i personal computer. Nell’ultimo anno, le vendite dei computer sono andate bene anche grazie alla pandemia, che ha costretto le persone a lavorare da casa, con conseguente richiesta di nuovi laptop e desktop.

Intel ha dato la colpa al calo delle vendite proprio alla carenza di chip. L’azienda sta affrontando un periodo di grosse spese capitali: 20 miliardi, quest’anno, che serviranno, tra le altre cose, per la costruzione di una nuova fabbrica di semiconduttori in Arizona, negli Stati Uniti. Il margine lordo è stato del 56% e nel quarto trimestre è previsto in calo al 51,4%.

A proposito del quarto trimestre, Intel prevede un eps (utile per azione) adjusted di 90 centesimi su ricavi di 19,2 miliardi, contro i 19,4 miliardi attesi dagli esperti. Per l’anno, prevede un utile per azione di 4,50 dollari, sotto le attese per 4,79 dollari, un eps adjusted di 5,28 dollari e ricavi per 77,7 miliardi di dollari, contro attese per 73,59 miliardi.

