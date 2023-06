Intel, nuova fabbrica in Israele. Netanyahu: «Investimento da 25 miliardi di dollari»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il produttore statunitense di chip Intel Corp investirà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica in Israele. Lo ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu, definendolo il più grande investimento internazionale mai effettuato nel Paese.

La fabbrica di Kiryat Gat aprirà nel 2027, sarà operativa almeno fino al 2035 e darà lavoro a migliaia di persone, ha reso noto il ministero delle Finanze israeliano, aggiungendo che in base all’accordo Intel pagherà un’aliquota fiscale del 7,5%, rispetto all’attuale 5%.

Durante i suoi quasi cinque decenni di attività in Israele, Intel è cresciuta fino a diventare il più grande datore di lavoro ed esportatore privato del Paese e un leader dell’industria elettronica e dell’informazione locale, secondo il sito web della società. Nel 2017 Intel ha acquistato per 15 miliardi di dollari l’azienda israeliana Mobileye Global Inc , che sviluppa e distribuisce sistemi avanzati di assistenza alla guida. Intel ha quotato Mobileye in borsa l’anno scorso.

Annunciando l’accordo, Netanyahu ha parlato di «un risultato straordinario per l’economia israeliana - 90 miliardi di shekel (25 miliardi di dollari) - il più grande investimento mai fatto da un’azienda internazionale in Israele».