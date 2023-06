Intel parla tedesco: c’è l’accordo per due impianti da 30 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sovvenzioni per 10 miliardi di dollari in vista di un investimento tre volte più grande. È l'accordo siglato fra la Germania e Intel, dopo mesi di trattative e dopo che qualche giorno fa, sempre Intel, aveva raggiunto un accordo con la Polonia (per costruire un impianto di assemblaggio e collaudo vicino Breslavia con un investimento da 4,6 miliardi), e con Israele (dove l’investimento è pari a 25 miliardi di dollari, e prevede la costruzione di un nuovo impianto industriale destinato alla fabbricazione...