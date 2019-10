Intellettuali e industria, l’incontro mancato

L’essere organici al sistema capitalista – «integrati» come li definiva Eco – aveva certo una ricaduta politica, però si trattava di una testimonianza civile trasversale al vangelo dei partiti, dove ai nomi di Volponi, Fortini, Bigiaretti (scissi tra ascendenze socialmarxiste e lavoro in fabbrica) si affiancavano quelli di cattolici come Pampaloni (che Adriano Olivetti chiamò alla vicepresidenza della sua azienda) o di non dichiarata appartenenza come Sinisgalli.

Il problema nasce nel constatare ora il processo di sclerotizzazione di questo discorso, quando cioè si continuano a osservare i fenomeni relativi a quegli anni con occhi ancora novecenteschi, come se non fossimo da tempo approdati nell’epoca post-ideologica e il Muro di Berlino non fosse caduto trent’anni fa. Il pericolo non si misura nel puro giudizio di valore circa l’operato degli intellettuali che lavorarono al servizio dell’industria, ma riguarda il destino di una letteratura che quasi sempre aveva reagito con scetticismo, per non dire con avversione, al processo di industrializzazione nel nostro Paese, favorendo l’atteggiamento di una chiusura tanto incomprensibile quanto pregiudiziale.

Domandiamoci quali siano stati i miti dell’intellettualismo in auge negli anni Cinquanta e Sessanta. E domandiamoci anche cosa ne sia rimasto alla luce di una trasformazione antropologica che era sotto gli occhi di tutti e che veniva erroneamente scambiata per una deriva della società di massa. Molto probabilmente su questo aspetto si è giocato gran parte della credibilità e dell’onestà della classe degli intellettuali e il fatto che ancora oggi, com’è accaduto durante il convegno di Bologna, si continui a provare avversione nei confronti della fabbrica può essere il segno di una cultura che ha mal digerito i processi di rinnovamento.

Solo quando avremo accantonato le ambiguità di un Novecento prigioniero di schemi duali potremo guardare allo scorso secolo con occhi autonomi rispetto a quelle strutture del pensiero che cinquant’anni fa hanno impedito alla nazione di maturare una coscienza del moderno e riguadagnare forse il terreno perduto rispetto agli altri Paesi occidentali, affrontare con un metodo scevro da pregiudizi la sfida di un’industria che reimposta le proprie rotte su princìpi come per esempio la green economy, più adeguati al presente.