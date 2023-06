Intelligenza artificiale / Un algoritmo contro furti, rapine e violenze

Gli investigatori potranno contare su un algoritmo di intelligenza artificiale - controllato e gestito da operatori della polizia di Stato – come supporto all'indagine preliminare. Si punta a “predire” luoghi e tempi in cui potrebbero avvenire i reati.

In particolare, quelli che più toccano la vita quotidiana delle persone ma anche i più brutali: furti in abitazione, rapine in esercizi commerciali e banche, truffe ai danni delle fasce deboli ma anche violenze sessuali e molestie.

Giove potrebbe andare anche oltre: la polizia non esclude infatti un suo futuro utilizzo anche nell'ambito delle analisi investigative in materia di terrorismo.

