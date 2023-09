Intelligenza artificiale, arriva anche Amazon: 4 miliardi per Anthropic

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche Amazon vuole partecipare al banchetto dell'Intellingenza Artificiale generativa. E vuole farlo vestendo un ruolo da protagonista. Per questo ha deciso di investire 4 miliardi di dollari in Anthropic, una start up che ha messo in piedi un assistente intelligente che prova a competere ChatGPT.

Come parte dell’accordo, Anthropic utilizzerà i chip di Amazon per sviluppare e implementare il suo software...