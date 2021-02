Intelligenza artificiale, big data e app trasformano i ristoranti

Sempre a supporto ai ristoratori che devono adeguare la propria offerta con servizi di delivery e take away, Scloby, pmi parte del Gruppo Zucchetti, ha deciso di offrire ai suoi clienti gratuitamente fino al 31 marzo 2021 la realizzazione di un sito di e-commerce. Nata nel 2013 presso l’I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, Scloby ha creato una piattaforma cloud che permette a ristoranti e negozi di gestire la propria attività in maniera efficace, integrando tutti i canali di vendita (dal punto vendita all’e-commerce), e di amministrare anche da remoto operazioni quotidiane come l’emissione degli scontrini, la fatturazione, la gestione del magazzino.

«Da sempre siamo a fianco di ristoratori e commercianti con le nostre soluzioni tecnologiche e in questo momento così difficile vogliamo metterle a disposizione al 100% oltre a offrire consulenza», spiega Francesco Medda, ceo di Scloby. La funzione di sito e-commerce di Scloby permette di vendere online in maniera semplice e veloce: i clienti potranno consultare i prodotti e il menu agilmente e ordinare direttamente online scegliendo sia il tipo di consegna (asporto o delivery) che la modalità di pagamento (alla consegna o in anticipo tramite il sito).

SumUp, fintech leader nel settore dei pagamenti digitali, ha da poco annunciato l’acquisizione di Tiller, uno dei servizi digitali leader in Europa per commercianti e ristoratori. La tecnologia sviluppata da Tiller permette di gestire il processo di vendita dall’ordine alla consegna, fino alle prenotazioni, per aiutare le aziende del settore della ristorazione ad adattarsi velocemente alle nuove abitudini dei consumatori e alle normative vigenti durante la pandemia, offrendo un efficiente servizio di checkout e attivando facilmente gli ordini online.

L’operazione rappresenta il più recente di una serie di accordi strategici conclusi da SumUp con l’intento di rafforzare il proprio portafoglio prodotti con strumenti specifici per i piccoli commercianti: arriva, infatti, dopo l’acquisizione nel 2018 di Debitoor (contabilità e fatturazione), nel 2019 di Shoplo (e-commerce), e nel 2020 di Goodtill (ristorazione e ospitalità).