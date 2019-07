Intelligenza artificiale, come saranno i 21 nuovi mestieri del futuro

Richiede ampie skills, invece, il Cyber City Analyst, colui che garantirà la la sicurezza, la protezione e la funzionalità delle nostre città relativamente agli aspetti digitali. Meno gravoso, invece, il compito del Fitness Commirment Counselor, una sorta di evoluzione di un personal trainer. Si tratta di una figura capace di fornire sessioni di coaching e consulenza per migliorare il benessere della persona e seguire i progressi attraverso l'uso di dispositivi wearable. Ma i wearable entrano anche in un altro lavoro del futuro, quello dell'AI-Assisted Healthcare Technician, una specie di infermiere in grado di utilizzare strumenti digitali basati su intelligenza artificiale per poter assistere pazienti in remoto. Un nuovo lavoro strettamente connesso all'industria 4.0 sarà invece quello del Man-Machine Teaming Manager, la figura che andrà ad occuparsi della miglior combinazione lavorativa fra uomo e robot, in modo da trovare il giusto mix di competenze umane e artificiali. Mentre in ambito bancario troverà spazio il Financial Wellness Coach, una sorta di personal banker ma con funzioni meno commerciali e più finanziarie.

Ma l'analisi di Cognizant offre un quadro veramente variegato, e fra le professioni del futuro troviamo anche i Digital Tailor (i sarti digitali andranno a casa dei clienti al dettaglio per perfezionare la vestibilità e la finitura dei loro abiti ordinati tramite e-commerce), il Virtual Store Sherpa (il personal shopper che tutti vorrebbero, umano e che aiuta le persone nei loro acquisti all'interno degli enormi, centri commerciali virtuali, come Amazon), il Personal Data Broker (che si occuperà degli scambi di dati e della loro commercializzazione per conto dei clienti), e il Personal Memory Curator, una figura che si prenderà cura della memoria delle persone. Un modo per aiutare gli anziani a combattere la perdita di memoria, ricostruendo parti di questa memoria in ambienti virtuali da ‘far vivere' a queste persone.