Nvidia: dall’intelligenza artificiale al rischio su Taiwan. Pro e contro sul titolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Un incremento di 184 miliardi di dollari. Il terzo maggiore balzo di sempre, in una singola seduta, per un’azienda Usa a Wall Street. È la crescita della capitalizzazione di Nvidia Corp dopo la pubblicazione dei dati sul primo trimestre 2023-24. La causa? Il fatto che il gruppo hi tech ha battuto le stime di mercato. Ma, soprattutto, ha previsto per il secondo quarter un giro d’affari di 11 miliardi (+/-2%), di nuovo sopra il consensus, e il gross margin nella forchetta tra 68,6 e 70% (+/- 50 punti...