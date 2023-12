Intelligenza artificiale, dall’identificazione biometrica ai divieti: ecco cosa prevede l’intesa Ue

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale cosiddetta generativa, il compromesso prevede un approccio a due velocità. Verranno imposte regole a tutti per garantire la qualità dei dati utilizzati nello sviluppo degli algoritmi e per verificare che non violino la legislazione sul copyright. Gli sviluppatori dovranno inoltre garantire che i suoni, le immagini e i testi prodotti siano chiaramente identificati come artificiali. Vincoli più stringenti si applicheranno invece ai sistemi più potenti.

Il fronte degli scettici

Curiosamente, il compromesso ha provocato reazioni negative su più fronti. «Accogliamo positivamente i progressi compiuti in molti campi, ma restiamo preoccupati da un approccio a due livelli che provocherà significativa incertezza giuridica – ha detto Marco Leto Barone, dell’Information Technology Industry Council -. Siamo inoltre delusi dal divieto di categorizzazione biometrica, che ostacolerà molti usi commerciali dell’intelligenza artificiale, vantaggiosi e a basso rischio».

Dubbi sono emersi anche dal versante opposto. Critica è stata la European Consumers Organization: «I sistemi di intelligenza artificiale in grado di identificare e analizzare i sentimenti dei consumatori saranno ancora consentiti, il che è molto preoccupante visto quanto sono invasivi e imprecisi (…) Inoltre, i modelli alla base di sistemi come Chat-GPT, che possono essere integrati in un’ampia gamma di servizi, non saranno sufficientemente regolamentati».

A questo punto il testo legislativo, che prevede altresì elevate sanzioni pecuniarie contro le imprese che ne violano i principi, andrà curato nei dettagli prima di essere messo al voto definitivo del Parlamento e del Consiglio. Il regolamento verrà pienamente applicato due anni dopo l’entrata in vigore, precisa in un comunicato il Consiglio. Nei fatti, l’Unione europea diventa la prima giurisdizione al mondo a regolare l’ambito delicatissimo dell’intelligenza artificiale.

Loading...