Intelligenza artificiale e connettività: il futuro secondo Bosch Alla prima edizione digitale del Ces di Las Vegas, Bosch sottolinea il legame tra digitalizzazione, connettività e sostenibilità con delle tecnologia che riguardano diversi settori, dalla mobilità alla salute di Giulia Paganoni

Alla prima edizione digitale del Ces di Las Vegas, Bosch sottolinea il legame tra digitalizzazione, connettività e sostenibilità con delle tecnologia che riguardano diversi settori, dalla mobilità alla salute

3' di lettura

È tempo di puntare sulle novità tecnologiche. In un contesto digitale e insolito va in scena il Ces 2021 di Las Vegas, la più importante fiera di tecnologia al mondo. Tra i protagonisti indiscussi anche quest'anno il colosso tedesco Bosch che porta soluzioni intelligenti e sostenibili per migliorare la salute, la casa e la mobilità.

Digitalizzazione e connettività: i must per il futuro

Efficienza energetica e connettività. Due pilastri fondamentali per la strategia di Bosch che fa affidamento all'IA industriale, insegnano alla macchine il mondo fisico basandosi sul principio che le persone devono sempre avere il controllo sull'intelligenza artificiale.

Loading...

Oltre a migliorare l'efficienza energetica nella produzione, Bosch aggiunge sistematicamente connettività ai propri prodotti per gli edifici e la mobilità, consentendo un vantaggio agli utilizzatori nonché all'ambiente.

Nel campo della mobilità, per esempio, i guidatori dei veicoli elettrici possono beneficiare di servizi quali “Battery in the cloud”, che utilizzano l'analisi software intelligente per ridurre l'usura della batteria fino al 20%.

Mobilità elettrica e servizi connessi: la nuova divisione Bosch

In generale, la combinazione di mobilità elettrica e autonoma con servizi personalizzati e connessi aprirà la strada a svariate applicazioni software. I computer di bordo svolgono un ruolo essenziale nell'obiettivo di Bosch di ampliare il proprio ruolo di leader nei sistemi elettronici software-intensive. Per soddisfare questa domanda, la divisione Cross-Domain Computing Solutions, con i suoi 17.000 collaboratori, ha iniziato le attività da gennaio 2021. In questa unità, Bosch riunisce l'ingegneria hardware e software dei computer di bordo, dei sensori e delle centraline elettroniche per tutti i sottosistemi del veicolo. In questo modo si riduce la complessità nello sviluppo dei veicoli e si portano sulla strada, molto più velocemente, veicoli con nuove funzionalità.