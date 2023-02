Intelligenza artificiale e contratti, un difficile equilibrio legislativo

Agli inizi del 1900 Cicu e Scialoja si interrogavano sui contratti conclusi per automatico, quelli stipulati con le macchine automatiche per la distribuzione di prodotti, e concludevano che di contratti si trattasse. Nessuno dubita oggi che il contratto concluso con un sistema di intelligenza artificiale sia un contratto. E questi contratti si concludono quotidianamente in tutto il mondo.

Le norme giuridiche sono per loro natura destinate all’interpretazione, che costituisce il lavoro proprio del giurista, e tali da accogliere anche le nuove applicazioni tecnologiche. Dunque non è del tutto esatto affermare che il diritto insegue la tecnologia, secondo un’affermazione ricorrente. Né che, quando si afferma una nuova tecnologia, la disciplina giuridica deve ogni volta reinventarsi. Piuttosto, oltre alla capacità interpretativa per qualificare i nuovi fenomeni alla luce delle norme esistenti, possono essere necessari alcuni aggiustamenti: in primo luogo terminologici, per adeguare il linguaggio del legislatore ai nuovi contratti, ma soprattutto per risolvere questioni controverse.Seguendo questa direzione, occorre limitare l’intervento normativo a quanto necessario per superare o rimuovere gli ostacoli giuridici all’utilizzo della tecnologia. I temi da disciplinare sono quelli relativi alla responsabilità, cui si è accennato, e quelli relativi all’attribuzione della dichiarazione contrattuale, volti cioè a chiarire di chi è la volontà manifestata con il contratto di Ia.

L’ulteriore domanda che sorge è se sia opportuno per il legislatore adottare un approccio volto a disciplinare l’Ia nel suo complesso o invece regolarne le applicazioni in specifici settori o singole materie. La prima opzione è quella percorsa dalla proposta di regolamento europeo sull’Ia che ha un approccio normativo orizzontale. La seconda è quella auspicata in organizzazioni internazionali come Uncitral e Unidroit in cui si è ritenuto fosse preferibile normare le applicazioni di intelligenza artificiale o gli effetti di esse, in specifici ambiti. Potrebbe essere opportuno preferire un approccio verticale concentrato sugli specifici problemi per non creare un’eccessiva complessità normativa che finirebbe per rallentare l’economia e appesantire il quadro giuridico.