Intelligenza artificiale e cooperazione contro il crimine finanziario

La Commissione europea ha posto la lotta al crimine finanziario al centro della propria agenda e ha elaborato una proposta legislativa (il cosiddetto Aml package), che include la creazione dell’Autorità europea di settore, una nuova direttiva e un nuovo regolamento, volti a una maggiore convergenza nell’azione da parte delle Autorità nazionali e a una razionalizzazione dei requisiti normativi applicabili nei Paesi dell’Unione.

Le proposte della Commissione, che fanno seguito ad alcuni casi emblematici di non funzionamento dei presidi di antiriciclaggio verificatisi in alcuni contesti nazionali, vanno nella giusta direzione di superare alcuni importanti limiti dell’attuale sistema, che si caratterizza per un’eccessiva frammentazione.

Si tratta di una condizione necessaria ma non sufficiente per un contrasto maggiormente produttivo del crimine finanziario. Uno dei tratti che più rilevano nell’attuale sistema sono infatti le carenze in termini di efficacia e di efficienza e i costi di compliance. Come evidenziato dalla European banking federation, appena l’1% dei casi segnalati alle Autorità sono oggetto di indagini giudiziarie, con l’1% dei proventi di reato confiscati. Ciò a fronte di miliardi di euro di costi di conformità sostenuti ogni anno dal sistema bancario europeo.

Quali dovrebbero essere le linee di azione per raggiungere risultati migliori con un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse? Le parole chiave dovrebbero essere tecnologia e cooperazione.

L’applicazione delle nuove tecnologie è essenziale per gestire al meglio le risorse e rafforzare la capacità di intercettare i crimini finanziari. Tale utilizzo dovrebbe essere tuttavia associato a forme di cooperazione pubblico-privato e privato-privato, al fine di facilitare lo scambio di informazioni e di metodologie in una cornice legale di riferimento. Sul fronte della tecnologia l’utilizzo dell’intelligenza artificiale può essere un’area centrale per il raggiungimento di risultati che portino a una maggiore produttività. In un’ottica di efficacia, molto promettenti sono le tecniche di segmentazione dei clienti che superino gli approcci basati su dati statici. Un altro ambito di ricerca è quello di considerare le transazioni come grafi matematici. Tra le soluzioni con obiettivi di efficienza si evidenziano le tecniche di prioritizzazione degli alert.