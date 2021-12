Intelligenza artificiale e norme, il ruolo che può avere l’Italia nella sfida del futuro digitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 24 novembre, l'Italia ha adottato il Programma strategico per l'intelligenza artificiale 2022-2024. Nel solco della Strategia europea per la regolazione dell'intelligenza artificiale, che ha visto il suo culmine nella pubblicazione della proposta di Regolamento (Ai Act), l'Italia ha unito le sinergie di tre ministeri (Università e Ricerca, Sviluppo economico, Innovazione tecnologica e Transizione digitale), e, con il supporto del Gruppo di lavoro sulla strategia nazionale per l'Ia, ha stilato un programma che delinea 5 princìpi guida (di orientamento), 6 obiettivi (che cosa si vuole ottenere), 11 settori prioritari (dove si vuole ottenerlo) e 3 aree di intervento (come).

Il risultato sono 24 politiche (che cosa fare) da implementare nei prossimi tre anni per potenziare il sistema in Italia. La Strategia inoltre analizza debolezze e potenzialità di ciascun settore, mettendo in evidenza come potranno, anche nel breve termine, beneficiare degli investimenti nell’Ai.

La cornice europea

I 5 princìpi guida richiamano la cornice già tracciata dall’Unione europea. Il primo recita: «L’Ia italiana è un’Ia europea», a suggellare quel sodalizio che vede nell’azione coordinata degli Stati membri la chiave per favorire un utilizzo consapevole dell’Ai. Il secondo principio ha lo scopo di rendere l’Italia un «polo globale» per la ricerca su un’Ia che sia, come recita il terzo, «antropocentrica, affidabile e sostenibile», ancora una volta richiamando le Linee Guida Etiche tracciate dall’High level expert group on Ai (disclosure: Floridi è stato uno dei membri). Il quarto principio mira a promuovere lo sviluppo, l’implementazione e l’adozione di soluzioni Ia da parte delle imprese e del settore pubblico, cui invece è dedicato il quinto principio. I princìpi offrono un’ambiziosa visione del futuro dell’Ia in Italia, che vuole toccare e coinvolgere ricerca e investimento, pubblico e privato, gli uni al servizio degli altri.

PIÙ O MENO "INTELLIGENTI"

Le 24 politiche hanno lo scopo di aumentare la competitività tecnologica del Paese internazionalmente e di mettere a servizio di alcuni settori chiave le eccellenze della ricerca in campo Ia. Il filo conduttore della Strategia parte dall’istruzione e dal plasmare nuove competenze: un aspetto innovativo per l’Italia che, anche nell’ultimo Digital economy and society index (Desi), pubblicato dalla Commissione europea, spicca per le scarse competenze digitali di cittadini, imprese e Pa. Con riguardo all’istruzione di primo livello, la Strategia si propone di apportare un cambiamento inserendo delle materie ad hoc nel programma scolastico degli Istituti tecnici. Mentre, con riguardo all’istruzione di secondo livello, la Strategia vuole promuovere la ricerca di applicazioni sia etiche sia innovative dell’Ia, tramite la creazione di nuovi fondi dedicati all’individuazione di investimenti più competitivi per le imprese e soluzioni per creare una Pa moderna, anche finanziando piattaforme di condivisione di dati e software a livello nazionale.

Sulla formazione e sull’educazione è cruciale investire per un Paese come l’Italia e in questo senso va un altro progetto, quello del Fondo per la repubblica digitale”, recentemente approvato, destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Desi e che vuole proprio colmare il divario digitale di cui la pandemia ci ha costretto a prendere atto.