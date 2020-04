Intelligenza artificiale e uomo: call for papers

L'IA è un fenomeno complesso che richiede un approccio non semplicistico, e umanistico, nello studio delle relazioni IA - Uomo e IA - Società. E quindi dell'incontro/scontro tra l'IA e categorie come l'etica, in primis, ma anche la teologia, l'antropologia, la filosofia, la sociologia, la psicologia. Nelle differenze che le applicazioni dell'IA nei diversi contesti geopolitici - nazionali, europei, internazionali - pongono e pertanto con le diverse conseguenze che generano.



Accanto a questi aspetti, che è fondamentale indagare, rivestono importanza per gli addetti ai lavori e per gli utenti i casi d'uso – pratici, esperienziali, tecnici – messi in campo in tutti i settori: pubblica amministrazione, educazione, ricerca, agricoltura, ingegneria, robotica e informatica naturalmente, ambiente, energia, reti delle telecomunicazioni, mobilità, smart cities, industria manifatturiera, farmacologia, salute, assistenza alla persona, sicurezza, vision recognition & classification. Tutti campi del fare umano che ci si aspetta siano interessati da una produttività ed un'efficienza amplificate dal contributo di velocità e precisione delle macchine.

Per questo nel corso dell'evento e online sarà previsto uno spazio espositivo dedicato alle aziende per i propri innovativi prodotti e servizi di IA.



La diffusione crescente dell'IA, accompagnata ad una evoluzione del pensiero su di essa ed accelerata dalla diffusione dell'emergenza epidemiologica - che ha imposto una brusca virata verso forme di tecnologia avanzate anche ad ambiti che ne restavano ancora ai margini - ne fa un elemento già ben integrato nelle nostre stesse esistenze.

Di più. Non esiste neanche più una sola Intelligenza Artificiale, ma almeno tre, che gli studiosi definiscono come Artificial Narrow Intelligence, Artificial General Intelligence eArtificial Super Intelligence.