Intelligenza artificiale, ecco come può sostenere la lotta alla crisi climatica

La lotta al cambiamento climatico passa anche per le tecnologie più innovative. L’intelligenza artificiale, in particolare, potrebbe generare una riduzione delle emissioni di gas serra tra il 5 e il 10% se applicata globalmente. È quanto sottolinea l’analisi «How AI Can Be a Powerful Tool in the Fight Against Climate Change», realizzata dalla AI for the Planet Alliance, in collaborazione con Boston Consulting Group (Bcg) e Bcg Gamma, condotta intervistando oltre 1.000 dirigenti con potere decisionale in materia di Intelligenza Artificiale o cambiamento climatico.

«La capacità unica dell’Intelligenza Artificiale di raccogliere, completare e interpretare grandi e complesse mole di dati aiuta gli stakeholder a essere maggiormente informati e ad adottare un approccio efficace per ridurre le emissioni di carbonio e affrontare in modo mirato rischi climatici», commenta Roberto Ventura, managing director e partner di Bcg.

I numeri dell’indagine

L’87% degli intervistati considera gli analytics e l'IA strumenti fondamentali per incidere positivamente sul clima, ma secondo gli esperti ci sono ancora ostacoli significativi che ne impediscono al momento un'ampia adozione.

Tra questi: il 78% indica la difficoltà di reperire competenze specifiche all'interno della propria organizzazione, il 77% la scarsa disponibilità di soluzioni di intelligenza artificiale e il 67% la ridotta confidenza con questi strumenti.

«La maggior parte delle soluzioni esistenti tende a essere frammentata, di difficile accesso e non dispone delle risorse necessarie per scalare», sintetizza Hamid Maher, managing director e partner di Bcg e Bcg Gamma.