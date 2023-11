28 Paesi firmano dichiarazione di Bletchley per garantire un’IA sicura

“Ci sono altre minacce che richiedono la nostra azione, minacce che attualmente causano danni e che per molte persone sono anche esistenziali”, ha detto Harris, citando un cittadino anziano a cui è stato tolto il piano di assistenza sanitaria a causa di un algoritmo AI difettoso o una donna minacciata da un partner violento con foto falsificate.

Meloni in arrivo

La premier Giorgia Meloni è attesa oggi a Bletchley Park alla seconda giornata dell’AI Safety Summit, il vertice internazionale sull’intelligenza artificiale. Bletchley Park è uno dei simboli dell’informatica moderna. È la tenuta a circa 80 km da Londra dove hanno lavorato, nel corso della Seconda guerra mondiale, il famoso matematico Alan Turing e il gruppo di studiosi e ricercatori che hanno decifrato i messaggi in codice utilizzati dalla Germania nazista e contribuito ai successi bellici degli Alleati.

Re Carlo: affrontare i rischi coinvolgendo i governi

I rischi dell’intelligenza artificiale devono essere affrontati con “un senso di urgenza, unità e forza collettiva”. Lo ha detto re Carlo III in un videomessaggio inviato all’AI Safety Summit. Il sovrano ha definito lo sviluppo dell’intelligenza artificiale “non meno importante della scoperta dell’elettricità” ma ha sottolineato che per tenere sotto controllo i rischi, come si fa per contrastare il cambiamento climatico, è necessario coinvolgere i governi, la società civile e il settore privato. Per il monarca, molto sensibile ai temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, “c’è un chiaro imperativo nel garantire che questa tecnologia in rapida evoluzione rimanga sicura e protetta”.

Intelligenza artificiale, Musk: "Grande minaccia, servira' un arbitro terzo"

Musk: serve un arbitro indipendente

Mentre per il tycoon Elon Musk, presente al vertice, serve un “arbitro” indipendente in grado di controllare quanto avviene nel campo dell’IA, a suo avviso una delle “più grandi minacce” potenziali che gravano sull’umanità. Musk, che insieme a Sam Altman ha fondato OpenAI, la start-up creatrice di ChatGPT, giovedì al termine del summit deve partecipare a un confronto col premier britannico Rishi Sunak, organizzatore del vertice, per discutere dei rischi e delle potenzialità dell’IA.

