Google Bard estrae informazioni dai video YouTube: come funziona e quali sono i vantaggi

Google perfeziona l’Intelligenza artificiale generativa di Bard , ancora una volta, introducendo un aggiornamento che ne estende l’integrazione a YouTube . Secondo l’annuncio ufficiale del colosso tecnologico, il chatbot AI ora è in grado di analizzare i video su YouTube e di estrarre all’istante informazioni specifiche da condividere con gli utenti. Questo comporta che non sarà più necessario dedicare tempo alla visione completa di un video per ottenere punti chiave o informazioni specifiche; con un semplice clic, sarà possibile chiedere a Bard di fornire un elenco di ciò che il video contiene.

Secondo quando riferito da The Verge, che ha avuto modo di provare la nuova funzionalità, nel momento in cui si chiede al chatbot di sintetizzare la video ricetta di un cocktail, Bard è capace di elencare gli ingredienti esatti con le istruzioni corrette, ma con una piccola deviazione: la raccomandazione di agitare la bevanda per 30 secondi, che non si trovava nel video originale. Tuttavia, i risultati del lavoro di Bard, per il magazine americano possono considerarsi positivi.

Al momento, questa funzionalità esiste solo come esperienza Labs e richiede, sempre secondo The Verge, un po’ di lavoro per ottenere la risposta che si sta cercando. Chiedendo la “ricetta completa” dal video, Bard non è riuscito a generare nulla, ma chiedendo “istruzioni passo passo” in un prompt successivo allora la macchina si è attività.

La recente innovazione di Google giunge poche settimane dopo l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa da parte di YouTube, prima come funzionalità aggiuntive per i creator, poi introducendo uno strumento conversazionale in grado di rispondere alle domande degli utenti riguardo ai contenuti dei video, un sistema integrato chiamato “Ask” dove si potrà chiedere maggiori informazioni su un argomento mostrato in un video oppure su dettagli specifici, generare riassunti delle clip così come anche delle discussioni nei commenti. In modo simile, il gigante tecnologico ha ora sfruttato le capacità di Bard per consentire agli utenti di accedere alle informazioni utili di un video senza doverlo guardare completamente. Se da un lato questa utilities favorisce la user experience, consentendo all’utente di evitare la visualizzazione di video e annunci pubblicitari sulla piattaforma, dall’altro pone in pericolo il lavoro dei creator. Se l’intelligenza artificiale può riassumere efficacemente le informazioni di un video, sorge la domanda su quale sarà il futuro del lavoro per gli YouTuber, o almeno alcuni di essi.